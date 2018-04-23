Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

В крупнейших городах Болгарии — Пловдиве и Софии — прошли митинги, посвященные 142-й годовщине Апрельского восстания против турецкого ига. В этом году на них выражали солидарность с борьбой Донбасса за его независимость и благодарили Россию за освобождение. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на акции в Пловдиве.

Митинг проходил на Центральной площади. Она является историческим центром города и свидетелем интересных событий. На ней установлен единственный в мире памятник Гюро Михайлову — самой противоречивой фигуре в болгарской, а, может, и мировой истории.

Он был часовым у сундука с деньгами на третьем этаже штаба военного подразделения 25 декабря 1880 года, когда там начался пожар. До него сумел добраться кассир Иван Костов и, сообщив о пожаре, предложил спасаться. Гюро Михайлов наставил на него штык и заявил, что без приказа начальника караула он свой пост не покинет. Взяв с собой трех солдат, начальник караула Никола Костадинов сумел добраться до Гюро Михайлова по охваченным огнем лестницам, но было уже поздно — под ними проломился пол, и все пять воинов сгорели заживо. Деревянный сундук, который охранял Гюро Михайлов, был, очевидно, пуст. Деньги, вероятно, похитил начальник материального отделения штаба капитан Фитсау, и он же организовал пожар, чтобы скрыть хищение. Во всяком случае, огонь вспыхнул в его кабинете. Расследование причин пожара не проводилось, а капитана Фитсау перевели на службу в Айтос.

С тех пор одни болгары считают Гюро Михайлова символом безупречного исполнения своего долга, а другие — символом глупости. Несмотря на поставленный памятник, его именем не названа ни одна улица ни в одном болгарском городе. Правда, в 1913 году его именем была названа психиатрическая больница в Пловдиве. В болгарском языке выражение «стоит как Гюро Михайлов» означает бессмысленное нахождение на рабочем месте.

Есть на Центральной площади Пловдива и напоминание о недавних событиях. На установленной здесь мраморной плите можно прочесть, что 26 мая 2002 года здесь прочел литургию папа Иоанн Павел II. По интересному совпадению на этот же день в Пловдиве был назначен и концерт группы «Тату», которая в то время была крайне популярна во всей Европе. Болгарские власти опасались, что из-за концерта на встречу с папой никто не придет, тем более что на встречу с ним в Софии пришло всего около 200 человек, включая официальных лиц. Концерт отменили. Тогда толпы возмущенной молодежи двинулись на Центральную площадь «благодарить» папу за провал встречи с их кумирами. Пришлось срочно перебрасывать дополнительные силы полиции и жандармерии, а литургию сократили до минимума.

Митинг в Пловдиве проходил под лозунгом «Никогда больше турецкого рабства». Организовало его движение русофилов «Петко Войвода».

«Все знают, что Болгарию освободила Россия после победы в войне, которая закончилась 3 марта 1878 года. Но нельзя забывать, что причиной этой войны стало зверское подавление турками Апрельского восстания 1876 года. Уже во время этого восстания русские сражались плечом к плечу с болгарами, например в отряде Христо Ботева», — объявил руководитель движения Иван Милчев-Иванов.

По этому поводу был плакат с флагами Апрельского восстания и России и надписью «Слава освободителям». Развивались вместе болгарские и российские флаги, был портрет президента России Владимира Путина. Также множество людей фотографировалось у автомобиля руководителя пловдивских русофилов, который был украшен тремя портретами российского президента.

Связь исторических событий и современности обосновал в своем выступлении Петр Казашки.

«Подобно тому, как в 1876 году никто в мире не признавал Болгарию, так и сейчас никто не признает Новороссию. Как болгары боролись тогда за свои национальные права против кровавой тирании Османской империи, так сейчас русские в Донбассе воюют против русофобской политики фашистской Украины. Как тогда западные страны поддерживали Османскую империю, так сейчас они поддерживают Украину. Тогда на помощь братскому народу пришли русские добровольцы, сейчас болгарские добровольцы возвращают исторический долг, служа в армии Донецкой народной республики. История повторяется», — сказал участник митинга.

Благодаря звуковой колонке все находящиеся на площади могли послушать выступления болгарских историков, которые напоминали, что русские войска еще во время войны с Османской империей 1828-29 годов освободили всю территорию Болгарии и вышли к окрестностям Стамбула. Однако вмешательство Британии заставило Россию вывести свои войска с болгарской земли. Этому же было посвящено и выступление Живко Кисьова, который тоже нашел исторические параллели с событиями той поры и современностью.

«Сейчас англичане требуют, чтобы Россия приняла на себя ответственность за Скрипаля и его дочь, хотя они живы. А готовы ли они принять на себя ответственность за то, что Болгария получила свободу на полвека позже? Могут ли они сосчитать, сколько жизней отдал болгарский народ за это время?» — заметил историк.

В Софии болгары, решившие почтить героическую борьбу своих предков во время Апрельского восстания, собрались у крупнейшего храма страны — собора Святого Александра Невского. Исполнялись патриотические песни. Затем было богослужение в память о павших за свободу, а потом прочли молитву за свободную и сильную Болгарию. Прозвучали речи о значении Апрельского восстания в борьбе за освобождение Болгарии и огромном вкладе России в эту борьбу.

Затем было шествие по центральным улицам болгарской столицы. Несли православные хоругви и кресты, а также портреты руководителей Апрельского восстания. Возле Памятника ополченцам минутой молчания почтили память тех, кто отдал свою жизнь за свободу родины.

Также выражались уважение и признательность русским воинам, освободившим Болгарию в 1878 году, когда шествие остановилось перед памятником русскому императору Александру II напротив Народного собрания — парламента Болгарии. Завершилось шествие перед памятником главному национальному герою страны Василу Левскому, который возведен на том месте, где его повесили турки.

После минуты молчания был поднят православный крест. Его вместе с заместителем председателя Общества друзей России и православного мира Атанасом Стефановым неожиданно захотел поднять председатель Ассоциации честных сирийцев в Болгарии Мохамед Ибрагим.

«Мой подъем креста — это знак единой воли мусульман и христиан жить в мирных, свободных и независимых государствах», — объяснил свой поступок сириец.

За тысячи километров от Болгарии годовщину Апрельского восстания отметили болгары, с оружием в руках защищающие Донбасс. Их руководитель Цветомир Гетов объявил о желании болгар открыть в Донецке памятник русским воинам, павшим в боях за освобождение Болгарии.

Не заметило эту важную веху в истории своего народа только руководство Болгарии. В Народном собрании в этот день ни слова не прозвучало об Апрельском восстании. Там, очевидно, готовятся к следующему празднику — 9 мая. В этот день они празднуют День Европы.