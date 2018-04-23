Эксперт пояснил, чем чреват для Латвии отказ от российских инвестиций

Санкции, которые ввели Соединенные Штаты против России, спровоцировали отток денег из банков Латвии. Об этом сообщает сайт Bloomberg. Банки прибалтийской страны перестали сотрудничать с предпринимателями, попавшими в санкционные списки США.

«Введение ограничительных мер заставило латвийские банки прекратить дела с попавшими в санкционные списки лицами и компаниями», — отмечается в публикации агентства со ссылкой на главу комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерса Путниньша.

По мнению экономического эксперта Антона Шабанова, Латвия была вынуждена пойти на такие меры. Страна попала под так называемые «вторичные санкции», когда ограничения со стороны США могут отразиться и на тех, кто продолжает сотрудничать с Россией.

«Это было вполне предсказуемо. Латвия зависит от США, хотя тесно сотрудничает с Россией в инвестиционном плане. Руководству страны пришлось принимать решение и выбирать из двух зол, — говорит аналитик. — Конечно, такое решение скажется на обеих сторонах: у России сузится круг возможных инвестиций, Латвия останется без надежного партера. Да, мы теперь не сможем вкладывать деньги в экономику этой страны, но и Латвия теряет немалый объем».

Также Шабанов отметил: теперь Латвии необходимо искать альтернативу российским деньгам.

«Кто теперь будет инвестировать? Есть ли альтернатива российским деньгам? Найдутся ли желающие? И если найдутся, каково с ними будет работать? — рассуждает эксперт. — Сейчас Латвия, конечно, прекращает работать с теми, кто попал под американские санкции. Но на самом деле в стране очень боятся расширения списков. Антироссийские санкции сказались не только на Латвии. Насколько я знаю, Ангела Меркель уже готова к переговорам с Трампом о снятии «вторичных санкций», потому что контакты с Россией в плане инвестиций очень тесные. И, конечно, наши западные партнеры боятся российского ответа на ограничения со стороны США».

Имена тех, с кем конкретно перестает работать латвийская сторона, Петерс Путниньш назвать отказался.

Напомним, очередные санкции против России Соединенные Штаты ввели 6 апреля. На этот раз в список попали фамилии топ-менеджеров крупных российских предприятий и сами организации. Так, в числе тех, против кого США ввели ограничения, Олег Дерипаска и его фирмы En+ Group, «Базовый элемент» и «Русал», а также Виктор Вексельберг и компания «Ренова». Также санкции коснулись активов, где доля перечисленных организаций составляет свыше 50%. Напомним, причиной ввести ограничения в отношении России послужил случай в Солсбери.