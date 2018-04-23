Лавров призвал стороны диалога по КНДР к синхронным шагам навстречу

Пекин, 23 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все стороны диалога по КНДР должны синхронно идти навстречу друг другу.

«Необходимо, чтобы все вовлеченные стороны синхронно делали шаги навстречу друг другу, не предпринимая каких-либо провокационных действий, и мы договорились всемерно способствовать именно такому развитию событий», — заявил глава российской дипломатии по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

Он также отметил, что Москва и Пекин исходят из того, что происходящее во многом соответствует положениям российско-китайской «дорожной карты» корейского урегулирования.

Напомним, что 21 апреля Пхеньян заявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний. В КНДР также пообещали закрыть ядерный полигон в Пхунгери.