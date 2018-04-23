Армия Сирии нанесла удары по командным пунктам ИГ на юге Дамаска

Москва, 23 апреля. Сирийские авиация и артиллерия продолжают наносить удары по командным пунктам и огневым позициям террористической организации «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ) на юге Дамаска.

«Авиация и артиллерия продолжает наносить точечные удары по командным пунктам и огневым позициям ИГ1 в Ярмук, Эль-Хаджр Аль-Асвад и квартале Кадам. Ощутимые удары по террористам помогают продвижению войск по земле», — цитирует РИА Новости своего собеседника.

Сирийские правительственные отряды атакуют сразу с нескольких направлений. Бои проходят со стороны Дамаска в квартале Кадам и в палестинском лагере беженцев «Ярмук», с южной стороны сирийские военные занимаются уничтожением обороны террористической организации в поселении Эль-Хадр Аль-Асвад. Отмечается, что продвижение идет медленно в связи с сильным сопротивлением террористов в густой городской застройке.

После того, как сирийские военные завершат операцию, пригород Дамаска будет полностью очищен от террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.