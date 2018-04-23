Последние потуги: в Совфеде прокомментировали позицию G7 в отношении антироссийских санкций

Страны «большой семерки» выступили за то, чтобы не отменять санкции против России, которые были введены из-за, как считают на Западе, «неприемлемых действий» нашей страны на территории Украины. Такое сообщение опубликовало в Twitter министерство иностранных дел Канады.

«Министр Фриланд (глава канадского МИД) и другие главы МИД стран «Большой семерки» подтвердили общую приверженность уважению норм международного права, в том числе в отношении территориальной целостности. Санкции, которые были введены против России после ее неприемлемых действий на Украине, будут продолжаться», — отмечается в публикации.

Как подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей сенатор Франц Клинцевич, делая такие заявления, руководства стран «большой семерки» приводят сфальсифицированные факты и не считаются ни с международным правом, ни с законодательной базой.

«У стран G7 на руках только подтасованные факты. Ни международное право, ни закон им не указ, — говорит сенатор. — Мы им сильно мешаем. Мешаем нашими возможностями и духовными качествами. Сегодня Россия — это страна, с которой невозможно не считаться и чьи интересы нельзя не учитывать. Это их тоже раздражает. План уничтожения нашей страны был составлен еще столетие назад. Мы для них сродни вселенскому злу».

Также Франц Клинцевич отметил: решение правительств государств «большой семерки» должно быть воспринято адекватно, и отвечать им Россия должна, исходя только из собственных интересов.

«Сейчас у «большой семерки» последние потуги. Эти страны, будучи прислужниками Соединенных Штатов, пытаются выжить. G7 действует вроде бы согласно тренду, но решения принимает так, чтобы иметь возможность отбежать на прежние позиции, если вдруг запахнет жареным. Бесспорно, все они — вассалы США. Кстати, иметь значимый политический вес «семерке» мешает и то, что есть «двадцатка». В G20 входит больше стран, в том числе Россия, да и интересы здесь куда серьезнее», — заключил сенатор.

Переговоры в канадском городе Торонто главы министерств иностранных дел стран «большой восьмерки» провели 22 апреля. Впервые на встречу пригласили главу МИД Украины Павла Климкина. Решение поддерживать Киев представители G7 приняли единогласно.

Напомним, отношения между западными странами и Москвой испортились, когда после госпереворота на Украине Крым вернулся в состав России. Тогда Киев обвинил руководство РФ во вмешательстве во внутренние дела Украины, Киев, ряд западных государств ввели санкции в отношении России. Украинская сторона до сих пор считает Крым своей «оккупированной» территорией. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что вопрос о принадлежности полуострова «закрыт окончательно».