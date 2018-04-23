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Лавров: Страны, поддержавшие ракетные удары США по Сирии, сделали это вынужденно
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    Лавров: Страны, поддержавшие ракетные удары США по Сирии, сделали это вынужденно

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    Лавров: Страны, поддержавшие ракетные удары США по Сирии, сделали это вынужденно

    Москва, 23 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны, поддержавшие ракетные удары США по Сирии, сделали это вынужденно.

     «Даже те страны, которые вынужденно произнесли слова поддержки или понимания той акции, абсолютно неправомерной, которую предприняли США, Великобритания и Франция, сделали это вынужденно», — сказал Лавров на брифинге в китайской столице.

    Они понимают, что это неприемлемый способ решения международного кризиса, уверен министр.

    Всем беспристрастным наблюдателям должно быть очевидно, что это была попытка сорвать расследование по линии инспекторов ОЗХО и подорвать позитивные тенденции, которые «стали укрепляться в треке сирийского урегулирования», считает Лавров.

    Лавров выразил уверенность, что правда «пробьет себе дорогу».

    Напомним, что 14 апреля США, Великобритания и Франция объявили о ракетном ударе по территории Сирии. Всего было выпущено более 100 крылатых ракет, большую часть из которых сирийским ПВО удалось перехватить.

    Решение о ракетном ударе стало ответом на якобы имевшую место химатаку в сирийской Думе. В Москве опровергли информацию СМИ о сброшенной Дамаском бомбе с хлором. В МИД РФ также назвали эти данные информационным вбросом, цель которого — оправдать силовой удар извне.

    Автор: Дима Оленин
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