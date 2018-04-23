Пушков объяснил, почему КНДР не откажется от ядерного оружия

Москва, 23 апреля. Власти Северной Кореи ни за что не откажутся от разработки ядерного оружия после нападения США на Сирию. В этом уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Ким согласится на многое, но не на отказ от ядерного оружия, особенно после ударов Трампа по Сирии. Гарантий безопасности США дать не могут», — пишет он в Twitter.

Напомним, что в апреле президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по Сирии. В операции также принимали участие ВВС Великобритании и Франции. Несмотря на то, что атака не была санкционированная Совбезом ООН, члены Совета Безопасности не стали принимать российскую резолюцию, осуждающую этот акт агрессии против суверенного государства.

Ранее власти КНДР заявляли, что они готовы отказаться от ядерной программы при условии, что США предоставит гарантии безопасности. Ожидается, что этот вопрос будет обсужден на первой, исторической встрече Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.