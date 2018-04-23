Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

Москва, 23 апреля. Россия и Китай выступили в поддержку проведения независимого от внешнего давления расследования Организации по запрещению химического оружия по якобы имевшему место применению химического оружия в Сирии. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что РФ и КНР крайне негативно оценивают массированный ракетный удар по Сирии, осуществленный коалицией США в связи с обвинениями в адрес Дамаска в применении химоружия, подчеркнув, что «это грубейшее нарушение международного права».

«Высказались с пользу проведения тщательного, объективного, без давления извне расследования миссии Организации по запрещению химического оружия инцидента с предполагаемым использованием химических веществ в городе Дума», — объявил российский министр по итогам встречи с главой МИД Китая Ван И.

Напомним, в настоящее время в сирийской Восточной Гуте работает комиссия Организации по запрещению химического оружия — однако на данный момент они не посетили места предполагаемой химатаки. Ранее в Минобороны РФ заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что химатаки в Думе не было, а съемки «последствий химатаки» из госпиталя являются постановкой.