РФ и КНР заявили о безальтернативности политического урегулирования конфликта в Сирии

Москва, 23 апреля. Китай солидарен с Россией в вопросе безальтернативности политического урегулирования вооруженного конфликта в Сирии. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Во-первых, сирийский вопрос должен вернуться в рамки резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Это означает, что международное сообщество должно прилагать все усилия для политического решения этого вопроса», — отметил он.

Ван И подчеркнул, что Москва много сделала для урегулирования конфликта в САР, и что китайская сторона полностью согласна с российской позицией по сирийскому и иранскому вопросу.

Напомним, что в апреле США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии. Документ так и не был принят, поскольку не смог собрать необходимого числа голосов.