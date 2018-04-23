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Эксперты ОЗХО до сих пор не посетили место «химатаки» в Сирии — Лавров
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    Эксперты ОЗХО до сих пор не посетили место «химатаки» в Сирии — Лавров

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    Эксперты ОЗХО до сих пор не посетили место «химатаки» в Сирии — Лавров

    Москва, 23 апреля. Эксперты международной Организации по запрещению химического оружия до сих пор не посетили место, где якобы была совершена химатака в сирийском городе Дума, а также госпиталь, где была снята видеозапись «последствий применения химоружия». Об этом сообщил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, который подчеркнул, что Россия будет добиваться, чтобы расследование ОЗХО посетило эти места.

    Лавров отметил, что в настоящее время территория, на которую указали в качестве места «химатаки», а также госпиталь, где было снято видео, распространенное сирийскими «Белыми касками», освобождены и находятся под контролем сирийских войск и российской военной полиции. Тот факт, что миссия ОЗХО до сих пор не посетила эти места, Лавров объяснил тем, что «на них пытаются оказывать давление».

    «Мы будем настаивать, чтобы инспекторы посетили все те места, которые связаны с новостями так называемыми о предполагаемой химической атаке, — подчеркнул Лавров. — Все это не должно остаться вне поля зрения инспекторов ОЗХО, мы будем этого добиваться».

    В ближайшее время, подчеркнул министр, необходимо «обеспечить, чтобы инспекторы ОЗХО завершили свою работу и сделали это без давления извне, не поддаваясь этому давлению».

    Эксперты ОЗХО до сих пор не посетили место «химатаки» в Сирии — Лавров

    Автор: Валентин Меликов
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