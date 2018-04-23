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Армия Сирии готовится к наступлению на юг для освобождения Даръа и Кунейтры
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    Армия Сирии готовится к наступлению на юг для освобождения Даръа и Кунейтры

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    Армия Сирии готовится к наступлению на юг для освобождения Даръа и Кунейтры

    Дамаск, 23 апреля. После того, как был завершен процесс освобождения сирийской Восточной Гуты и Каламуна от сил террористических группировок и антиправительственных вооруженных формирований, Сирийская арабская армия получила возможность начать наступление на силы боевиков на юге страны — в провинциях Даръа и Кунейтра.

    Возглавлять операцию по освобождению южной Сирии — где, находится, например, контролируемый силами США район базы Ат-Танф — будут элитные части 4-й дивизии САА.

    Армия Сирии готовится к наступлению на юг для освобождения Даръа и Кунейтры

    Как отмечает агентство Al Masdar, ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии вел интенсивные переговоры с боевиками на юге страны, предлагая им присоединиться к процессу примирения и сдать оружие на их условиях — однако переговоры оказались безуспешными, и боевики объявили, что будут противостоять Дамаску до конца.

    Две недели назад о своей попытке договориться с террористами заявили власти Иордании, которые попросили Дамаск повременить с наступлением, однако им не удалось достичь успеха в переговорах. В настоящее время САА готовится начать наступление на юге.

    Параллельно Дамаск готовится развернуть наступление на силы террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (входит в коалицию запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») на северо-западе Сирии. 

    Армия Сирии готовится к наступлению на юг для освобождения Даръа и Кунейтры

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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