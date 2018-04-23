Назван самый быстрый внедорожник в мире

Москва, 23 апреля. Эксперты назвали самый быстрый в мире внедорожник. Им оказался Nissan Qashqai, модернизированный компанией Severn Valley Motorsport.

Инженеры взяли двигатель мощностью спорткара Nissan GT-R и с помощью турбокомпрессора увеличили его мощность до 2000 лошадиных сил. В результате максимальная скорость Nissan Qashqai выросла до 382,7 км в час. Скоростные испытания проводились на взлетной полосе аэропорта.

Таким образом, Nissan Qashqai потеснил Toyota Land Cruiser, который прежде считался самым быстрым внедорожником в мире. Имея двигатель на 2000 лошадиных сил, Toyota Land Cruiser разгоняется до 370 км в час, немного уступая Nissan.

Напомним, что Nissan Qashqai — компактный кроссовер, поступивший в массовое производство в декабре 2006 года. Это была первая модель Nissan, полностью разработанная в Европе. Свое название автомобиль получил в честь племени кашкаев, проживающего в иранской провинции Фарс.