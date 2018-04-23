МИД: Россия настроена на развитие отношений с ЕСПЧ

Москва, 23 апреля. За последние годы Европейский суд по правам человека(ЕСПЧ) принял несколько откровенно недружественных решений против России, Москва, в свою очередь, настроена на развитие отношений с этим органом. Об этом заявил начальник отдела по общеевропейскому сотрудничеству и правам человека Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Степан Кузьменков.

Степан Кузьменков в ходе своего выступления в Московском государственном институте международных отношений(МГИМО) заявил, что в отношениях между РФ и ЕСПЧ пройден большой путь.

«Бесспорно, этот орган оказывает значительное влияние на законодательную правоприменительную практику... В то же время нельзя не сказать, что за последние годы в деятельности ЕСПЧ просматривается определенный отход от стандартов, и были приняты несколько откровенно недружественных решений против РФ», — подчеркнул Кузьменков.

Российский дипломат отметил, что судьи являются людьми, и они могут совершать ошибки, «и даже практика двойных стандартов может допускаться». Кузьменков выразил уверенность, что «в тесном диалоге с ЕСПЧ и Советом Европы нам удастся преодолеть эти тенденции».