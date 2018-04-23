Россияне уверены, что спортобъекты к ЧМ-2018 будут высокого качества

Москва, 23 апреля. Большинство россиян уверены, что Россия сможет вовремя сдать все спортивные объекты, необходимые для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в городах.

Об этом свидетельствуют итоги опроса фонда «Общественное мнение». По данным ФОМ, россияне считают, что объекты чемпионата мира будет высокого качества и востребованы после мероприятия. Социологи спросили у населения, успеет ли Россия полностью подготовить необходимую для проведения чемпионата инфраструктуру и спортивные объекты.

Позитивно ответили на вопрос 80% респондентов. 7% считают, что объекты не будут готовы, а 13% затруднились ответить. О высоком качестве объектов ЧМ-2018 заявили более двух третей участников опроса, о невысоком — 16%, еще 17% затруднились ответить.

Как ранее писало URA.ru, иностранцы смогут брать машины в аренду на время ЧМ-2018.