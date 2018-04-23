СМИ раскрыли детали контракта на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

Москва, 23 апреля. Оборонное ведомство Российской Федерации и Объединенная судостроительная корпорация заключили соглашение на ремонт единственного авианосца России «Адмирал Кузнецов». Об этом в понедельник рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Да, контракт заключен», — передает слова собеседника РИА Новости.

Также отмечается, что, согласно контракту заказчик должен получить судно к 2021 году.

По словам официального представителя центра судоремонта «Звездочка» Евгения Гладышева, кораблестроители провели все требующиеся предварительные работы на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске и готовы приступить к ремонту авианосца, передает ТАСС.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» — это единственный авианосец в России. Судно было спущено на воду 23 года назад, а вступило в строй в 1990 году.