Меню
Политика
СМИ раскрыли детали контракта на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»
Технологии
США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
Следующая новость
Загрузка...

    СМИ раскрыли детали контракта на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

    272

    СМИ раскрыли детали контракта на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Москва, 23 апреля. Оборонное ведомство Российской Федерации и Объединенная судостроительная корпорация заключили соглашение на ремонт единственного авианосца России «Адмирал Кузнецов». Об этом в понедельник рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

    «Да, контракт заключен», — передает слова собеседника РИА Новости.

    Также отмечается, что, согласно контракту заказчик должен получить судно к 2021 году.

    По словам официального представителя центра судоремонта «Звездочка» Евгения Гладышева, кораблестроители провели все требующиеся предварительные работы на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске и готовы приступить к ремонту авианосца, передает ТАСС.

    Напомним, «Адмирал Кузнецов» — это единственный авианосец в России. Судно было спущено на воду 23 года назад, а вступило в строй в 1990 году.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

    13:20   23 Апреля 2018
    60
    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
    521
    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    10:50   23 Апреля 2018
    667
    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    10:14   23 Апреля 2018
    572