Такие успехи не обрадуют Вашингтон: эксперт предсказал создание на Ближнем Востоке единой системы ПВО

В ближайшее время Сирии будут поставлены российские зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит». Причем — на безвозмездной основе. Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, в перспективе с помощью российских противоракетных и противосамолетных комплексов на Ближнем Востоке может быть создана единая система ПВО.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после ракетного удара по Сирии, совершенного 14 апреля США, Францией и Великобританией, у Москвы не осталось моральных обязательств перед «известными нашими партнерами» и она будет поставлять Дамаску высокотехнологичное вооружение. На этой неделе стало известно, что в Сирию на безвозмездной основе отправятся российские зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит», чтобы в срочном порядке создать эшелонированную систему сирийской противовоздушной обороны, пишет «Коммерсантъ».

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отмечал, что в первую очередь этому решению не обрадуются Израиль и США.

«Радиолокационные станции комплексов С-300, которые поступят на вооружение Сирии, практически перекроют всю территорию Израиля. Конечно, Тель-Авив будет против. К тому же, комплексы С-300 в Сирии и комплексы С-300 в Иране могут быть завязаны в единую систему обороны, если эти государства подпишут между собой договоренность о создании единого пространства ПВО. И когда в Сирии закончится контртеррористическая операция и ее территории будут полностью освобождены от боевиков, понятно, что российские ЗРК существенно повысят ее обороноспособность, особенно в воздушном пространстве», — заметил военный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Алексей Леонков также напомнил о комплексах С-400, которые поступают на вооружение Турции...

«Получается очень интересная картина в восточном Средиземноморье, которая будет радовать российский военно-промышленный комплекс и наше внешнеполитическое ведомство, которое в результате своей правильной и прозрачной внешней политики вызывает большее доверие у стран Ближнего Востока, чем США. Понятное дело, что такого рода успехи не радуют Вашингтон. Потому что у него там есть определенного рода союзники, которые будут весьма косо смотреть в их сторону», — отметил аналитик.

По мнению Алексея Леонкова, российские противоракетные комплексы в скором времени могут появиться и в других странах Ближнего Востока.

«Например, в Египте могут появиться наши «Фавориты». И Саудовская Аравия, помимо С-400, может захотеть приобрести и наши С-300. Наши комплексы ПВО считаются одними из лучших по многим техническим характеристикам. И многие страны понимают, что это, прежде всего, комплексы обороны, а не комплексы политики, как, например, американский Patriot. США дают эти комплексы только наиболее лояльным к ним странам, той же Польше, готовой лаять направо и налево: и с Германией ссориться, и Россию подначивать. Поэтому американцы дали Польше в качестве награды эти комплексы Patriot. Но они, вероятнее, не будут в собственности Польши, пусть не обольщаются. Единицы стран, которым США продают эти комплексы полностью. В основном, речь идет о долговременной аренде, но оформленной так, как будто происходит передача в собственность», — объяснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что решение о том, на каких условиях Сирии будут переданы ЗРК С-300 «Фаворит», принимает российское внешнеполитическое руководство.