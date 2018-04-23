Китай начал отбор нового поколения тайконавтов для будущей космической станции

Пекин, 23 апреля. В Китае началась подготовка третьего поколения тайконавтов для работы на будущей орбитальной станции.

В третий отряд китайских космонавтов было отобрано 17-18 человек. После завершения процесса обучения они будут участвовать в миссиях, связанных с космической станцией, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на заявление первого тайконавта Ян Ливэя.

Ожидается, что в третий отряд тайконавтов войдут не только летчики ВВС, но и гражданские специалисты. Будут рассматриваться кандидатуры как мужчин, так и женщин.

Основной модель новой Китайской станции выведут на орбиту в 2020 году. Монтаж всей конструкции будет завершен еще через два года.