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Китай начал отбор нового поколения тайконавтов для будущей космической станции
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    Китай начал отбор нового поколения тайконавтов для будущей космической станции

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    Китай начал отбор нового поколения тайконавтов для будущей космической станции

    Пекин, 23 апреля. В Китае началась подготовка третьего поколения тайконавтов для работы на будущей орбитальной станции.

    В третий отряд китайских космонавтов было отобрано 17-18 человек. После завершения процесса обучения они будут участвовать в миссиях, связанных с космической станцией, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на заявление первого тайконавта Ян Ливэя.

    Ожидается, что в третий отряд тайконавтов войдут не только летчики ВВС, но и гражданские специалисты. Будут рассматриваться кандидатуры как мужчин, так и женщин.

    Основной модель новой Китайской станции выведут на орбиту в 2020 году. Монтаж всей конструкции будет завершен еще через два года.

    Автор: Дима Оленин
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