Режиссера Женовача представят в МХТ в должности худрука

Москва, 23 апреля. Театрального режиссера Сергея Женовача, который стал художественным руководителем Московского Художественного театра имени А.П. Чехова после смерти Олега Табакова, представят труппе театра в понедельник, 23 апреля.

Глава министерства культуры России Владимир Мединский представит труппе МХТ имени А.П. Чехова Сергея Женовача 23 апреля. Также в этот день Владимир Машков вступает в должность художественного руководителя театра «Табакерка».

Народный артист СССР Олег Табаков, который был художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова и «Табакерки», умер 12 марта. Олег Табаков скончался на 83-м году жизни.