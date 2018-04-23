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Режиссера Женовача представят в МХТ в должности худрука
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    Режиссера Женовача представят в МХТ в должности худрука

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    Режиссера Женовача представят в МХТ в должности худрука

    Москва, 23 апреля. Театрального режиссера Сергея Женовача, который стал художественным руководителем Московского Художественного театра имени А.П. Чехова после смерти Олега Табакова, представят труппе театра в понедельник, 23 апреля.

    Глава министерства культуры России Владимир Мединский представит труппе МХТ имени А.П. Чехова Сергея Женовача 23 апреля. Также в этот день Владимир Машков вступает в должность художественного руководителя театра «Табакерка».

    Народный артист СССР Олег Табаков, который был художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова и «Табакерки», умер 12 марта.  Олег Табаков скончался на 83-м году жизни.

    Автор: Дарья Смолина
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