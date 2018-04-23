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«Наш стратегический выбор»: глава МИД Китая призвал развивать отношения с Россией
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    «Наш стратегический выбор»: глава МИД Китая призвал развивать отношения с Россией

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    «Наш стратегический выбор»: глава МИД Китая призвал развивать отношения с Россией

    Пекин, 23 апреля. Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о необходимости сохранения российско-китайских отношений в долгосрочной перспективе.

    Как передают китайские СМИ, он уточнил, что для двух государств важно «бережно сохранять китайско-российские отношения». Он назвал развитие отношения с Россией «стратегическим выбором» Китая. При этом китайский министр добавил, что это решение нацелено на долгосрочную перспективу.

    По его словам, оно отвечает коренным интересам двух стран. Он призвал Пекин и Москву «соблюдать договоренности на высшем уровне, еще увереннее, еще прагматичнее совершать шаги» на благо своих народов.

    а

    Автор: Анна Иванова
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