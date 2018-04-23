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Войска ЮВО применят сирийский боевой опыт в ходе учений
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    Войска ЮВО применят сирийский боевой опыт в ходе учений

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    Войска ЮВО применят сирийский боевой опыт в ходе ученийРостов-на-Дону, 23 апреля. Штаб Южного военного округа проверит готовность командиров применить сирийский боевой опыт в ходе учений. Об этом в понедельник заявил официальный представитель ЮВО Вадим Астафьев.

    «Также будут оцениваться уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами», — отметил он.

    В рамках учений военнослужащие ЮВО выполнят учебные стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин, сдадут нормативы по тактической, специальной и физической подготовке, а по итогам проверки всем подразделениям будут выставлены оценки. Напомним, что в настоящее время на 20 полигонах и учебных центрах ЮВО проводится контрольная проверка.

    Автор: Антон Соколов
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