Войска ЮВО применят сирийский боевой опыт в ходе учений

Ростов-на-Дону, 23 апреля. Штаб Южного военного округа проверит готовность командиров применить сирийский боевой опыт в ходе учений. Об этом в понедельник заявил официальный представитель ЮВО Вадим Астафьев.

«Также будут оцениваться уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами», — отметил он.

В рамках учений военнослужащие ЮВО выполнят учебные стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин, сдадут нормативы по тактической, специальной и физической подготовке, а по итогам проверки всем подразделениям будут выставлены оценки. Напомним, что в настоящее время на 20 полигонах и учебных центрах ЮВО проводится контрольная проверка.