Торонто, 23 апреля. Окончательное заявление совещания глав дипломатических ведомств G7 в Торонто будет выдержано в «жестких тонах в отношении внешней политики России», в том числе по вопросам Сирии и Украины.

По данным западных СМИ, одновременно министры отметят необходимость оставить открытыми двери для вероятного взаимодействия с Москвой в ряде важных международных проблем.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас призвал Россию содействовать в урегулировании сирийского конфликта. Немецкий министр уверен, что сирийский конфликт нет возможности решить без российского участия. Источники сообщают, что на совещании не планируется обсуждать вопросы новых санкций в отношении России, однако не исключено, что санкционная тема может обговариваться в рамках двусторонних встреч.

Ранее сообщалось, что германские политики выступили за участие Российской Федерации в саммите «Большой семерки».

Напомним, западные ограничения в отношении РФ стали реакцией на конфликт в Донбассе, в котором Вашингтон и Брюссель традиционно обвиняют Москву.

МИД России неоднократно указывал на бездоказательность подобных заявлений, а также подчеркивал, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

Эксперты отмечают, что антироссийские ограничения сыграли позитивную роль в российской экономике. В частности, они послужили катализатором для развития импортозамещения в ряде сфер промышленности и сельского хозяйства.