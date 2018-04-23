Сирия уничтожает анклав ИГ на юге Дамаска: корреспондент ФАН запечатлел бои в районе Ярмук

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) развивает наступление против боевиков «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) на южной окраине Дамаска. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил передовую на этом направлении и прислал в редакцию эксклюзивные видео- и фотоматериалы.

Репортеру ФАН удалось запечатлеть ход боевых действий на юге столицы — в районе Ярмук. Операция войск САР идет полным ходом. В ней, как можно увидеть на видеозаписи, задействованы значительные силы, в том числе танки, артиллерия и боевая авиация. Ключевые военные объекты террористов ИГИЛ1 на южной окраине Дамаска, таким образом, сейчас регулярно подвергаются огневому поражению.

Уже в первые дни кампании правительственным силам САР удалось отбить у джихадистов микрорайон на севере террористического анклава, и в настоящий момент САА стремительно развивает успех в боях с ИГ1. Сирийские войска атакуют, двигаясь сразу с нескольких направлений. Наиболее тяжелые боевые действия разворачиваются на границе пустыря и плотной жилой застройки, где укрываются исламисты.

Ярмук в прессе очень часто называют лагерем для палестинских беженцев, и, действительно, ранее так и было — он был сформирован в 1957 году. Сегодня, однако, это – городские кварталы с довольно развитой инфраструктурой. Постепенно Ярмук из пригорода превратился в один из районов столицы.

На протяжении нескольких лет и до настоящего времени район между собой делили различные бандформирования, среди которых также отряды Сирийской свободной армии (ССА), «Джейш Аль-Ислам» и других группировок так называемой вооруженной оппозиции. После освобождения Восточной Гуты боевики, базирующиеся здесь на юге Дамаска, прекрасно понимали, что они следующие. Большинство из них после переговоров с представителями российского Центра по примирению предпочли перебраться в Идлиб.

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Что касается террористов ИГ, то они всегда были наименее договороспособными среди всех боевиков, действующих в Сирии. Несмотря на то, что армия САР имеет явное преимущество в этой схватке, «Исламское государство» все равно решило продолжать сопротивление, и в настоящий момент готовит «джихад-мобили» для контратак позиций САА. Возможно, причина в том, что ИГИЛовцам попросту больше некуда идти, а таких отморозков, как они, не захотят принять к себе даже террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.