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Лавров назвал сотрудничество с Китаем ключевым приоритетом внешней политики РФ
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    Лавров назвал сотрудничество с Китаем ключевым приоритетом внешней политики РФ

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    Лавров назвал сотрудничество с Китаем ключевым приоритетом внешней политики РФ

    Москва, 23 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стратегическое взаимодействие с Китаем является ключевым приоритетом внешней политики РФ.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.

    «Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем — ключевой приоритет внешней политики России», — заявил Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, сотрудничество между странами выведено на беспрецедентно высокий уровень и является важным фактором в развитии экономики и укреплении международных позиций РФ и КНР.

    «Рассчитываем на поддержание высокой интенсивности контактов в текущем году», — подчеркнул Лавров.

    Российский дипломат отметил, что «консолидированная линия России и Китая на строгое соблюдение международного права играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире».

    Автор: Дарья Смолина
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