Лавров назвал сотрудничество с Китаем ключевым приоритетом внешней политики РФ

Москва, 23 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стратегическое взаимодействие с Китаем является ключевым приоритетом внешней политики РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем — ключевой приоритет внешней политики России», — заявил Сергей Лавров.

По словам Лаврова, сотрудничество между странами выведено на беспрецедентно высокий уровень и является важным фактором в развитии экономики и укреплении международных позиций РФ и КНР.

«Рассчитываем на поддержание высокой интенсивности контактов в текущем году», — подчеркнул Лавров.

Российский дипломат отметил, что «консолидированная линия России и Китая на строгое соблюдение международного права играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире».