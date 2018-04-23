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Ученые рассказали о пользе приятных воспоминаний
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    Ученые рассказали о пользе приятных воспоминаний

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    Ученые рассказали о пользе приятных воспоминаний

    Лондон, 23 апреля. Международная группа ученых выяснила, почему людям полезно наслаждаться моментом «здесь и сейчас», а также почему необходимо запоминать эти моменты.

    Согласно выводам экспертов, ностальгия приносит не только удовольствие. Она также дает ряд преимуществ для психического и физического состояния. Недавнее исследование показало, что для ностальгических воспоминаний характерно глубокое внимание ко всему происходящему.

    Ученые доказали, что сознательное наслаждение опытом в настоящем не только полезно само по себе, оно еще и создает «сырье» для создания будущих ностальгических воспоминаний. Кроме того, ностальгия делает восприятие будущего более оптимистичным.

    Эксперты не исключают, что она может способствовать улучшению самочувствия за счет регулирования переживаемых эмоций, пишет Planet Today. Многие из наших ностальгических переживаний являются непроизвольными: мы не можем их контролировать. Чаще всего они связаны со случайным стимулом, идущим извне.

    Автор: Дима Оленин
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