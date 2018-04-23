В Совфеде не согласились с Гутерришем по новой холодной войне: Джабаров предлагает выход

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил о возвращении времен холодной войны и посетовал на неэффективность Совета Безопасности ООН. Эти заявления он сделал в эфире шведского телевидения. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, говорить о начале новой холодной войны было бы преувеличением, но, тем не менее, основания для серьезного беспокойства есть.

«Думаю, делать такое заявление все-таки преждевременно, — отметил Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Хотя ухудшение отношений идет уже давно, тем не менее, сравнивать нынешнюю ситуацию с той холодной войной, которая имела место в XX веке, некорректно. Мир поменялся, ситуация поменялась, реакция различных государств стала иной. Я бы сказал, что в мире имеет место очень сильная конфронтация, но называть это холодной войной я бы не стал. Потому что, когда была холодная война между СССР и США, до горячей было очень близко. Сегодня, надеюсь, этого не произойдет».

По мнению российского сенатора, из ситуации, которая так беспокоит генсека ООН, есть выход — это переговоры, для которых двери остаются открытыми.

«Все это понимают, — отметил Владимир Джабаров. — И постепенно лидеры государств поймут, что надо садиться за стол переговоров. Я понимаю реакцию генсека ООН, потому что он видит, что перестал работать Совбез: мы блокируем решения западных государств, которые направлены против нас; они блокируют любые наши начинания, в том числе по Сирии и Украине. Думаю, нынешняя конфронтация продлится до тех пор, пока не улучшатся российско-американские отношения. Именно эти отношения являются краеугольным камнем сегодняшней мировой политики».

«Как только будет какой-то сдвиг в наших отношениях с США, думаю, и на всех фронтах будут определенные позитивные сдвиги», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Выступая в эфире шведского телеканала SVT, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о возвращении холодной войны, сообщает «Газета.ру».

«Холодная война вернулась, — заявил Гуттереш, подчеркнув, что сегодня есть существенные отличия от аналогичного периода XX века. — Тогда был серьезный конфликт между США и СССР. Теперь Вашингтон и Москва не контролируют всех, как это было в те времена».

По словам генсека ООН, в частности, в ближневосточном регионе многие страны проявляют самостоятельную активность — это Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие.

«Нет двух однородных контролируемых блоков», — подчеркнул Гуттереш, посетовав, что сегодня нет адекватных инструментов для диалога, контроля и коммуникации, наподобие тех, которые существовали во времена холодной войны между СССР и США.