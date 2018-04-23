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«Мы разумный народ»: министр обороны Армении призвал власти и оппозицию к диалогу
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    «Мы разумный народ»: министр обороны Армении призвал власти и оппозицию к диалогу

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    «Мы разумный народ»: министр обороны Армении призвал власти и оппозицию к диалогу

    Ереван, 23 апреля. В понедельник в столице Армении возобновились марши и митинги протеста против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром, несмотря на то, что лидеры ряд лидеров оппозиции был задержан в субботу и воскресенье правоохранительными органами. В этих условиях министр обороны Армении Виген Саркисян призвал разрешить ситуацию и наладить диалог между властями и оппозицией.

    Саркисян подчеркнул, что ни одна из сторон в ходе протестов не перешла «красную линию», поэтому ситуацию еще можно разрешить мирным путем, не допустив дальнейшей эскалации.

    «Считаю, что диалог не только возможен, но и необходим. Я считаю, что, слава Богу, ни одна из сторон не перешла ни одной «красной линии». Уверен, что мы — разумный народ и можем разумным путем решать наши проблемы», — приводит РИА Новости слова Саркисяна.

    «Мы разумный народ»: министр обороны Армении призвал власти и оппозицию к диалогу

    Напомним, в воскресенье безрезультатно завершилась попытка переговоров между Саргсяном и лидером оппозиции, депутатом парламента Армении Николом Пашиняном — прервав переговоры уже через три минуты после начала, Саргсян обвинил оппозицию в шантаже и призвал к «возвращению в правовое поле». Впоследствии Пашинян был задержан полицией.

    Экс-президент Армении Серж Саргсян был избран новым премьер-министром, что делает его первым лицом страны после перехода к парламентской форме правления. Оппозиция в ответ 17 апреля объявила о начале «бархатной революции» в Армении и вывела людей на улицы, что привело к столкновениям с полицией.

    «Мы разумный народ»: министр обороны Армении призвал власти и оппозицию к диалогу

    Автор: Валентин Меликов
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