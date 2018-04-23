В Минфине РФ допустили увеличение внутренних займов на 200 млрд рублей

Москва, 23 апреля. Руководитель департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства финансов РФ Константин Вышковский не исключил рост объема чистых внутренних заимствований ведомства на 200 млрд рублей.

По его словам, причина такого варианта развития событий — укрепление национальной валюты, передает РИА Новости.

«Немножко можем увеличить, миллиардов на двести. Это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, с которым сверстан бюджет», — подчеркнул Вышковский.

Он добавил, что главным образом речь идет только об увеличении объема внутренних заимствований, уточнив, что общий объем чистого привлечения на внутреннем рынке не преодолеет отметку в 1 трлн рублей.

Вишневский также отметил, что на данном этапе не предвидится никаких изменений «ни в сторону уменьшения, ни в сторону перераспределения, к примеру, с внешних на внутренние».

«Если мы что-то сейчас изменим, увеличим, например, объем программы внутренних заимствований, то это никак не связано с санкционной темой. Это наоборот связано с макроэкономической», — объяснил он.

Как ранее сообщало агентство «URA.RU», Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка (ВБ), потому что не согласна с новой кредитной политикой организации.