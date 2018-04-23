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Климкин объяснил, почему миллионы украинцев продолжают работать в России
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    Климкин объяснил, почему миллионы украинцев продолжают работать в России

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    Климкин объяснил, почему миллионы украинцев продолжают работать в России

    Киев, 23 апреля. Несмотря на крайнюю враждебность Киева по отношению к России, в настоящее время каждый 12-й — а то и больше — гражданин Украины живет или по крайней мере зарабатывает деньги в РФ, признал глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, тех украинцев, кто всю жизнь зарабатывал деньги в России, не следует осуждать, однако в Киеве намерены «постепенно» изменить такую ситуацию.

    Климкин повторил стандартную киевскую формулировку про «войну», которую ведет Россия против Украины, и вынужден был признать, что три миллиона украинцев эта война не волнует.

    «Среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, — и их надо понять», — объявил Климкин, признав, что для него «это очень печальная ситуация».

    Климкин объяснил, почему миллионы украинцев продолжают работать в России

    У Киева, по словам главы МИД Украины, «есть определенные идеи» относительно того, как изменить эту ситуацию — по всей видимости, касаются эти идеи отправки украинских гастарбайтеров в Европу. По мнению украинского министра, такой вариант более выгоден для Украины, но «это происходит очень медленно».

    Автор: Валентин Меликов
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