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Министр обороны Украины рассказал о смене формата операции в Донбассе
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    Министр обороны Украины рассказал о смене формата операции в Донбассе

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    Министр обороны Украины рассказал о смене формата операции в Донбассе

    Киев, 23 апреля. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что 30 апреля в Донбассе будет сменен формат операции в Донбассе с «антитеррористической» на Операцию объединенных сил. В данный момент идет подготовка украинских военных.

    «Тридцатого апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом», — рассказал Полторак в интервью украинскому бюро «Би-би-си».

    По его словам, министерство уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Луганской и Донецкой областях». Полторак отметил, что уже были проведены учения. В данный момент проходит передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей.

    Напомним, что президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении «антитеррористической» операции 30 апреля. Ей на смену придет Операция объединенных сил. По словам украинского главы, текущий формат военной операции в Донбассе уже исчерпал себя. Теперь операцию будут контролировать непосредственно военные.

    Вооруженная операция на Украине началась еще в 2014 году. По данным ООН на середину декабря 2016 года, жертвами конфликта на Украине стали 32 856 человек.

    Автор: Дима Оленин
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