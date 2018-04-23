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Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России
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    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

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    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    Москва, 23 апреля. Российские онлайн-магазины Quelle и Otto, которые входят в структуру немецкой Otto Group, планируют закрыть.

    По данным издания «Коммерсантъ», ссылающегося на генерального директора Otto Group Russia Мартина Ширера, данное решение принято «в соответствии с глобальной стратегией Otto Group».

    Отмечается, что в фирме решили сфокусироваться на развитии Otto.de для немецкоязычных государств, не исключено, что в среднесрочной перспективе данная площадка будет выведена на международный уровень.

    Сообщается, что полностью компания покидать российский рынок не намерена. В России Otto Group продолжит развивать такие бренды, как Bonprix, Witt и eSolutions.

    Quelle.ru и Otto.ru совместно занимали в России седьмую строчку по продажам среди онлайн-магазинов одежды и обуви. Впрочем, решение об их закрытии выглядит логичным, поскольку были зафиксированы нулевой рост и многократное отставание от конкурентов.

    Автор: Дана Балан
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