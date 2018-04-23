Сирия: в Думе обнаружена лаборатория, где террористы производили химоружие

Дамаск, 23 апреля. В ходе зачистки освобожденного от террористов и боевиков антиправительственных группировок города Дума в Восточной Гуте сирийская армия обнаружила подземную лабораторию террористов, предназначенную для кустарного производства химического оружия.

В лаборатории, которая была найдена в подвалах под жилыми зданиями, было обнаружено кустарное импровизированное химическое оборудование и вещества, которые использовались при производстве токсинов. Как сообщает агентство Muraselon со ссылкой на военные источники, «на многих образцах химических веществ найдены этикетки, указывающие на их происхождение из Саудовской Аравии». Обнаружена также литература, где описывается, как получить боевые токсины.

Подземная лаборатория оказалась связана с обширной подземной сетью туннелей, которую использовали боевики. В настоящее время обследованием обнаруженного оборудования и разбором документов занимаются российские военные. Предполагается, что именно в этой лаборатории могли производится вещества, использованные для инсценировки атаки с использованием химоружия в Думе 7 апреля.

Ранее телеканал RT приводил заявления представителей миссии Организации по запрещению химического оружия, которые смогли добраться до сирийского города Дума для расследования обвинений США и других стран Запада в адрес Дамаска. В МИД РФ подчеркнул, что задержки и проволочки в ходе данного расследования недопустимы.