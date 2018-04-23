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США отметили рост российского экспорта масличных культур
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    США отметили рост российского экспорта масличных культур

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    США отметили рост российского экспорта масличных культур

    Вашингтон, 23 апреля. Вашингтон сообщил о росте российского экспорта трех основных масличных культур — соевых бобов, семян подсолнечника и рапса. Ожидается также рост экспорта российского растительного маста. Соответствующая информация следует из отчета ведомства, представленного накануне.

    «Согласно оценкам, экспорт масличных культур в сезоне-2017/18 составил 1,2 млн тонн, что на 34% больше, чем в сезоне-2016/17, в связи с увеличением урожая рапса и сои, а также устойчивым спросом из Китая», — отметили в американском ведомстве.

    Согласно документу, хороший экспортный спрос и увеличение перерабатывающих мощностей стали причиной роста производства сельскохозяйственных культур. Этому в свою очередь помогло улучшение экономической ситуации в России и государственная программа по развитию сельского хозяйства в стране, пишет RT.

    Как отмечает Ura.Ru, российский экспорт растет в первую очередь в КНР и страны Ближнего Востока. Кроме того, РФ удается увеличивать продажи в Европе. Так, растут объемы поставок российского льняного масла в Бельгию. Нидерланды также активно импортируют семена подсолнечника.

    Автор: Дима Оленин
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