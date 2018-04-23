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Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Дейр-эз-Зор и Алеппо
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Дейр-эз-Зор и Алеппо

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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Дейр-эз-Зор и Алеппо

    Дамаск, 23 апреля. За минувший день российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции на территории сирийских провинций Дейр-эз-Зор и Алеппо.

    Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ в ежедневном информационном бюллетене о положении дел на территории Сирии, среди населения Сирии были распределены 3,8 тонн продовольствия.

    Гуманитарные акции проходили в населенных пунктах Хшам в провинции Дейр эз-Зор и Умм-аль-Амад-аль-Киблия в провинции Алеппо.

    Как отмечает информационный бюллетень Минобороны РФ, в общей сложности российские военные раздали населению Сирии более 2,5 тысяч тонн продовольствия.

    Автор: Валентин Меликов
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