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Мирный житель ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
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    Мирный житель ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

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    Мирный житель ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

    Донецк, 23 апреля. Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня за сутки в Донецкой народной республике. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

    Отмечается, что ВСУ 32 раза за минувшие сутки обстреляли позиции ДНР. При этом украинские военные выпустили более 100 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

    В результате обстрелов погиб один мирный житель, а также ранен еще один человек. Общее количество примененных боеприпасов — 956 единиц.

    Напомним, 30 марта в Донбассе вступило в силу новое перемирие, названное «пасхальным». Новый режим прекращения огня инициировал глава ДНР Александр Захарченко.

    Мирный житель ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

    Автор: Анна Иванова
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