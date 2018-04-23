Сирия: Россия за сутки зафиксировала 7 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 23 апреля. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за прошедшие сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения боевых действий, турецкая — два. Об этом сообщается в понедельник в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (23 апреля 2018 г.)https://t.co/tS8SIltz9J pic.twitter.com/aO7U4gZTRP — Минобороны России (@mod_russia) April 23, 2018

В военном ведомстве России уточнили, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — три, Латакия — три, Хама — один», — сообщили в оборонном ведомстве.

Турция сообщила о двух случаях стрельбы, по одному нарушению пришлось на провинции Хомс и Хама, говорится в бюллетене.