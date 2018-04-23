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Сирия: Россия за сутки зафиксировала 7 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама
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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала 7 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала 7 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

    Москва, 23 апреля. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за прошедшие сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения боевых действий, турецкая — два. Об этом сообщается в понедельник в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации.

    В военном ведомстве России уточнили, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — три, Латакия — три, Хама — один», — сообщили в оборонном ведомстве.

    Турция сообщила о двух случаях стрельбы, по одному нарушению пришлось на провинции Хомс и Хама, говорится в бюллетене.

    Автор: Дана Балан
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