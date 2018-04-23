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Нещадные проверки: в СФ предложили изменить подход к контролю предпринимателей
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    Нещадные проверки: в СФ предложили изменить подход к контролю предпринимателей

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    Нещадные проверки: в СФ предложили изменить подход к контролю предпринимателей

    Москва, 23 апреля. Текущий мораторий на плановые проверки небольших предприятий необходимо отменить, а общественным организациям народного контроля надо предоставить больше полномочий. Таким мнением поделился член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Штыров.

    По его словам, страшная трагедия в Кемерово случилась по причине моратория на проверки малого бизнеса.

    «Не случайно такой большой объект, как целый торгово-развлекательный центр, был спрятан под личиной малого бизнеса. Эту лазейку надо закрывать!» — убежден сенатор.

    Он напомнил, что владельцам сгоревшей «Зимней вишни» удавалось в течение нескольких лет избегать проверок МЧС, Роспотребнадзора и других компетентных ведомств, поскольку в 2016 году российские власти освободили на три года малое предпринимательство от любых плановых проверок.

    Нещадные проверки: в СФ предложили изменить подход к контролю предпринимателей

    Каникулы должны были продлиться вплоть до конца текущего года, но на данный момент в Минэкономразвития работают над поправками, которые позволят продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 2022 года, а также расширить его действие на средние предприятия.

    Однако, по мнению сенатора Штырова, принимать данные изменения не стоит, сообщает «Парламентская газета».

    «Вопрос не в том, большой это или малый бизнес. Главное то, кто и чем занимается. Бизнес, который непосредственно работает с потребителями, людьми, должен подвергаться нещадным проверкам», — уверен сенатор.

    Напомним, как сообщало агентство «URA.RU», в результате крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.

    Автор: Дана Балан
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