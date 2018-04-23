Электроснабжение восстановлено после урагана в центральной части России

Москва, 23 апреля. В настоящее время электроснабжение населенных пунктов и деревень в Центральном федеральном округе России практически полностью восстановлено после прошедшего урагана.

Как отметили в Центральном региональном центре МЧС России, в настоящее время не подключенные к электроснабжению населенные пункты остаются только в Тверской области — электроснабжение во Владимирской, Ивановской, Смоленской, Московской, Рязанской и Тульской областях восстановлено полностью.

«Электричество восстановлено практически в полном объеме. Осталось подключить его в одном населенном пункте в Тверской области, где проживают 300 человек», — приводит телеканал «Подмосковье 360°» сообщение ведомства.

Ранее агентство Ura.ru писало о том, что в МЧС подсчитали ущерб, нанесенный прокатившимся по Москве мощным ураганом — повалены оказались больше 1500 деревьев, почти сотня автомобилей получила повреждения и несколько рекламных баннеров. Жертвами урагана стали два человека.