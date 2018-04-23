Меню
Россия
Электроснабжение восстановлено после урагана в центральной части России
Новости Сирии
Лавров: Страны, поддержавшие ракетные удары США по Сирии, сделали это вынужденно
Следующая новость
Загрузка...

    Электроснабжение восстановлено после урагана в центральной части России

      /  Обновлено: 
    42

    Электроснабжение восстановлено после урагана в центральной части России

    Москва, 23 апреля. В настоящее время электроснабжение населенных пунктов и деревень в Центральном федеральном округе России практически полностью восстановлено после прошедшего урагана.

    Как отметили в Центральном региональном центре МЧС России, в настоящее время не подключенные к электроснабжению населенные пункты остаются только в Тверской области — электроснабжение во Владимирской, Ивановской, Смоленской, Московской, Рязанской и Тульской областях восстановлено полностью.

    «Электричество восстановлено практически в полном объеме. Осталось подключить его в одном населенном пункте в Тверской области, где проживают 300 человек», — приводит телеканал «Подмосковье 360°» сообщение ведомства.

    Электроснабжение восстановлено после урагана в центральной части России

    Ранее агентство Ura.ru писало о том, что в МЧС подсчитали ущерб, нанесенный прокатившимся по Москве мощным ураганом — повалены оказались больше 1500 деревьев, почти сотня автомобилей получила повреждения и несколько рекламных баннеров. Жертвами урагана стали два человека.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    10:50   23 Апреля 2018
    192
    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

    10:14   23 Апреля 2018
    385
    Россия знает, что ей нужно сделать: G7 готова к диалогу с Москвой

    Россия знает, что ей нужно сделать: G7 готова к диалогу с Москвой

    8:20   23 Апреля 2018
    6078
    Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

    Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

    3:57   23 Апреля 2018
    948