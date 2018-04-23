Сирия, 23 апреля. САА продвинулась в районе лагеря «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска. ССА** провела обмен пленными с «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа. «Ан-Нусра»*** обстреляла мирный квартал в городе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли район Аз-Зейн на территории лагеря «Аль-Ярмук» южнее Дамаска; сбросили листовки жителям Растанского котла на севере провинции Хомс.

Сирийская свободная армия** (ССА): осуществила обмен пленными с «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Исламское государство»1: утверждает, что террористы уничтожили пулемет САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора; атаковало позиции «Хашд Аш-Шааби» у сирийско-иракской границы.

«Джейш Аль-Ислам»*****: продолжает покидать территории Восточного Каламуна в провинции Дамаск.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла квартал Аш-Шахба в городе Алеппо; подверглась ударам САА на окраине населенного пункта Аль-Ганту к северу от Хомса.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжила вести интенсивные обстрелы укреплений террористов «Исламского государства» к югу от Дамаска. Как передает агентство новостей Al Masdar News, боевики приняли условия мирного соглашения с правительством САР и сообщили о том, что готовы сдать свои позиции. Однако вскоре после этого ИГИЛовцы отказались придерживаться достигнутой договоренности. В ответ правительственные войска штурмовали опорные пункты террористической группировки одновременно на нескольких направлениях и взяли под контроль ряд стратегических объектов, в том числе, район Аз-Зейн, находящийся на территории лагеря «Аль-Ярмук». По данным военных источников AMN, террористы продолжают отступать.

Тем временем в районе Восточного Каламуна продолжилась эвакуация исламистов антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам». В ближайшее время к населенному пункту Джараблус в провинции Алеппо направятся около 6000 боевиков и членов их семей. Согласно информации новостного портала Syran Arab, некоторые радикалы попытались пронести на борт автобуса пояса со взрывчаткой и боеприпасы, чтобы сорвать установившееся перемирие. Ожидается, что вывоз исламистов продолжится в течение последующих двух-трех дней. Между тем остальные радикалы передали силам САР большое количество противотанковых ракет, пулеметы, ракетные установки, средства связи, гранаты, военные пикапы, грузовики и танки. Об этом сообщает информационный портал SANA News. Напомним, ранее частям Сирийской арабской армии (САА) удалось разделить анклав боевиков на две части.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в квартале Аш-Шахба в центральной части административного центра провинции прогремели взрывы, вызванные падением мин. Снаряды были выпущены с территорий, подконтрольных радикалам террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» к северо-западу от Алеппо. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Напомним, боевики нередко открывают огонь по районам, находящимся под контролем правительственных сил, несмотря на то, что в первую очередь удары угрожают жизни мирных граждан.

Провинция Хомс

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) сбросили с самолетов ВВС Сирии тысячи листовок над территориями так называемого Растанского котла, расположенного в северной части провинции Хомс. Правительственные подразделения предупреждают гражданских лиц о предстоящих боестолкновениях, призывая их держаться подальше от военных баз «Тахрир Аш-Шам» и направиться в сторону контрольно-пропускных пунктов САА. Напомним, ранее «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 отказалась принять условия перемирия с силами САР и выехать в Идлиб, после чего артиллерийские дивизионы САА возобновили обстрелы укрепрайонов боевиков. По информации Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), под огнем оказались позиции радикалов на окраине населенного пункта Аль-Ганту. Сведения о нанесенном «Джебхат Ан-Нусре»1 уроне в настоящий момент уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне поступали сообщения о вооруженных стычках между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «спящих ячеек» «Исламского государства» в юго-восточной части региона. Согласно данным медиапортала Furat News, подконтрольного террористической группировке, войска САР лишились пулемета в районе населенного пункта Аль-Ашари, расположенного недалеко от пограничного огорода Абу Кемаль. Однако официальные новостные порталы данную информацию не подтверждают. Напомним, ИГИЛовцы, которые скрываются в оккупированных курдскими отрядами районах, в последнее время активизировали вылазки в районе сирийско-иракской границы.

Провинция Даръа

Стало известно о том, что накануне состоялся обмен пленными между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством», на юго-западе провинции Даръа. Исламисты ССА передали ИГИЛовцам одного из членов террористической группировки. В ответ на это террористы отпустили пленного радикала ССА. Об этом сообщает информационное агентство SOHR. Позднее противники вновь начали вести бои на линии соприкосновения сил.

Ирак

В районе сирийско-иракской границы внезапно вспыхнули вооруженные столкновения между подпольными группами «Исламского государства» и ополченческими отрядами «Хашд Аш-Шааби». Военный источник в социальной сети Twitter (jisrtv) передает, что перестрелки отмечаются недалеко от территорий сирийской провинции Хасака, большую часть которой занимают проамериканские Демократические силы Сирии**** (SDF). О потерях сторон не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)