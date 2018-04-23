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Сирия новости 23 апреля 12.30: САА продвинулась южнее Дамаска, «Нусра» обстреляла город Алеппо
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    Сирия новости 23 апреля 12.30: САА продвинулась южнее Дамаска, «Нусра» обстреляла город Алеппо

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    САА продвинулась южнее Дамаска

    Сирия, 23 апреля. САА продвинулась в районе лагеря «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска. ССА** провела обмен пленными с «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа. «Ан-Нусра»*** обстреляла мирный квартал в городе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли район Аз-Зейн на территории лагеря «Аль-Ярмук» южнее Дамаска; сбросили листовки жителям Растанского котла на севере провинции Хомс.

    Сирийская свободная армия** (ССА): осуществила обмен пленными с «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

    «Исламское государство»1: утверждает, что террористы уничтожили пулемет САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора; атаковало позиции «Хашд Аш-Шааби» у сирийско-иракской границы.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: продолжает покидать территории Восточного Каламуна в провинции Дамаск.

    «Тахрир Аш-Шам»: обстреляла квартал Аш-Шахба в городе Алеппо; подверглась ударам САА на окраине населенного пункта Аль-Ганту к северу от Хомса.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — ДамаскСирийская арабская армия (САА) продолжила вести интенсивные обстрелы укреплений террористов «Исламского государства» к югу от Дамаска. Как передает агентство новостей Al Masdar News, боевики приняли условия мирного соглашения с правительством САР и сообщили о том, что готовы сдать свои позиции. Однако вскоре после этого ИГИЛовцы отказались придерживаться достигнутой договоренности. В ответ правительственные войска штурмовали опорные пункты террористической группировки одновременно на нескольких направлениях и взяли под контроль ряд стратегических объектов, в том числе, район Аз-Зейн, находящийся на территории лагеря «Аль-Ярмук». По данным военных источников AMN, террористы продолжают отступать.

    Тем временем в районе Восточного Каламуна продолжилась эвакуация исламистов антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам». В ближайшее время к населенному пункту Джараблус в провинции Алеппо направятся около 6000 боевиков и членов их семей. Согласно информации новостного портала Syran Arab, некоторые радикалы попытались пронести на борт автобуса пояса со взрывчаткой и боеприпасы, чтобы сорвать установившееся перемирие. Ожидается, что вывоз исламистов продолжится в течение последующих двух-трех дней. Между тем остальные радикалы передали силам САР большое количество противотанковых ракет, пулеметы, ракетные установки, средства связи, гранаты, военные пикапы, грузовики и танки. Об этом сообщает информационный портал SANA News. Напомним, ранее частям Сирийской арабской армии (САА) удалось разделить анклав боевиков на две части.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — АлеппоСирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в квартале Аш-Шахба в центральной части административного центра провинции прогремели взрывы, вызванные падением мин. Снаряды были выпущены с территорий, подконтрольных радикалам террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» к северо-западу от Алеппо. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Напомним, боевики нередко открывают огонь по районам, находящимся под контролем правительственных сил, несмотря на то, что в первую очередь удары угрожают жизни мирных граждан.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — ХомсВоеннослужащие Сирийской арабской армии (САА) сбросили с самолетов ВВС Сирии тысячи листовок над территориями так называемого Растанского котла, расположенного в северной части провинции Хомс. Правительственные подразделения предупреждают гражданских лиц о предстоящих боестолкновениях, призывая их держаться подальше от военных баз «Тахрир Аш-Шам» и направиться в сторону контрольно-пропускных пунктов САА. Напомним, ранее «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 отказалась принять условия перемирия с силами САР и выехать в Идлиб, после чего артиллерийские дивизионы САА возобновили обстрелы укрепрайонов боевиков. По информации Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), под огнем оказались позиции радикалов на окраине населенного пункта Аль-Ганту. Сведения о нанесенном «Джебхат Ан-Нусре»1 уроне в настоящий момент уточняются.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-ЗорНакануне поступали сообщения о вооруженных стычках между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «спящих ячеек» «Исламского государства» в юго-восточной части региона. Согласно данным медиапортала Furat News, подконтрольного террористической группировке, войска САР лишились пулемета в районе населенного пункта Аль-Ашари, расположенного недалеко от пограничного огорода Абу Кемаль. Однако официальные новостные порталы данную информацию не подтверждают. Напомним, ИГИЛовцы, которые скрываются в оккупированных курдскими отрядами районах, в последнее время активизировали вылазки в районе сирийско-иракской границы.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — ДаръаСтало известно о том, что накануне состоялся обмен пленными между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством», на юго-западе провинции Даръа. Исламисты ССА передали ИГИЛовцам одного из членов террористической группировки. В ответ на это террористы отпустили пленного радикала ССА. Об этом сообщает информационное агентство SOHR. Позднее противники вновь начали вести бои на линии соприкосновения сил.

    Ирак

    Карта военных действий — ИракВ районе сирийско-иракской границы внезапно вспыхнули вооруженные столкновения между подпольными группами «Исламского государства» и ополченческими отрядами «Хашд Аш-Шааби». Военный источник в социальной сети Twitter (jisrtv) передает, что перестрелки отмечаются недалеко от территорий сирийской провинции Хасака, большую часть которой занимают проамериканские Демократические силы Сирии**** (SDF). О потерях сторон не сообщается.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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