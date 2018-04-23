Рабинович трактует сигналы Запада, как ему удобно: эксперт опроверг заявление о скорой смене Порошенко

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Запад намерен сменить власть в его стране. По его словам, это читается в сигналах, которые приходят из-за океана. Однако политолог Владимир Киреев мнения украинского парламентария не разделяет.

По словам Рабиновича, «все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада».

«Все главные соратники «Народного фронта» съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было», — заметил депутат.

А это, по его мнению, означает, что Запад готовится к смене власти на Украине, и Петру Порошенко не светит второй президентский срок.

«Делая подобные заявления о сигналах Запада, Вадим Рабинович основывался на анализе западных публичных источников информации и, прежде всего, американских СМИ. Да, действительно, если читать американскую прессу, то можно прийти к выводу, что Порошенко больше не пользуется поддержкой Вашингтона. Американцы заинтересованы в его замене на другого политика. Всей подноготной мы не знаем, но формальная причина — это коррупция на Украине и дискредитация власти неэффективным управлением. Кроме того, Порошенко не может развязать конфликт с Россией, управлять активами и много чего еще. Также желание его сменить может быть вызвано внутрикорпоративными разногласиями в американской элите», — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей политолог Владимир Киреев, исследователь политических процессов постсоветского пространства.

При этом эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» считает, что трактовать западные сигналы так, как предлагает Рабинович, не следует.

«У депутата Рабиновича есть свои определенные интересы. Он пытается увеличить долю своего присутствия в украинской политике, и его заявление следует читать так: «Порошенко утратил доверие со стороны «вашингтонского обкома», и в изменившейся конфигурации сил мой политический вес обязательно увеличится». Но я, если честно, с сомнением к этому отношусь», — объяснил Владимир Киреев.

По словам политолога, скорее всего, американские СМИ просто подогревают интерес к Украине, но действий за этим не последует.