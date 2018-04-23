Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

Вселенский константинопольский патриархат Варфоломей изучил запрос президента Украины Петра Порошенко по поводу автокефалии — создания отдельной украинской православной церкви. Решение пока неизвестно. Однако, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, который является служителем Русской православной церкви, патриарх Варфоломей просто не имеет полномочий принимать решение по автокефалии на Украине.

«По большому счету Варфоломей не вправе решать такие вещи, — отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Могу сказать, что предоставить автокефалию Украинской православной церкви невозможно, поскольку это каноническая территория Русской православной церкви. И в данном случае это будет попрание всех норм, всех мыслимых и немыслимых правил, так что уверен, что это не будет иметь никакого легального обоснования».

По мнению депутата Госдумы, даже если такое решение и попытаются протащить, с этим не согласится большинство верующих на Украине, где религиозные настроения достаточно сильны.

«Украинская православная церковь (Московского патриархата — прим.) существует без какого-либо гнета и диктата с какой бы то ни было стороны, — отметил Виталий Милонов. — Нельзя путать политическую разобщенность и духовное единение, которое присутствует у всех христиан. Так что уверен, что большинство православных людей на Украине не будет приветствовать это [решение об автокефалии], поскольку альтернативой существующей сейчас Русской православной церкви [Украинской православной церкви Московского патриархата — прим.] являются самозванцы из Киевского патриархата. Вряд ли патриарх Варфоломей захочет одобрить Филарета — канонически запрещенного, в том числе по канонам, признаваемым патриархом Варфоломеем».

(Филарет (Михаил Денисенко) — глава канонически непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата — прим ФАН).

Для украинцев каноническая связь с Русской православной церковью — это историческая связь, которая сильнее всех политических разногласий, уверен Милонов.

«Сами украинцы считают, что Киев — мать городов русских. Поэтому название «Русская православная церковь» для нормального украинца, мягко говоря, звучит гордо и правильно, поскольку это историческое название. Мы все прекрасно помним, что в первой столицей русского государства был Киев, и на этом основывается наше духовное и патриотическое единение», — подчеркнул Виталий Милонов.

Ранее пресс-служба Константинопольского патриархата распространила заявление, в котором говорится, что патриархат Варфоломей рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине и принял запрос о предоставлении автокефалии от части украинских священнослужителей и политических деятелей.

Отмечается, что работать по этому запросу синод будет в тесном общении с другими сестринскими православными церквями для их информирования и координации.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Константинопольский патриархат якобы уже начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви, что, скорее всего, не соответствует действительности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к Вселенскому патриархату источник, Украина, скорее всего, не получит автокефалии, поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской православной церкви, которая против такого решения, а для его принятия необходимо единогласие.