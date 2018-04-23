Российские туроператоры разрабатывают экскурсии на космодром «Восточный»

Москва, 23 апреля. Туристические операторы Амурской области разрабатывают варианты экскурсий на космодром Восточный. Об этом рассказали в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

Туристам будут предлагать фотосессии на фоне стартового стола. Также будут организованы выезды на пуски ракет по аналогии с Байконуром. Как добавили в ведомстве, рост интереса к пускам ракет отмечают туристические компании региона.

Как пишет РИА Новости, представители турбизнеса Москвы рассказали, что Восточный интересен для населения как новый космодром. Они считают, что необходимо проработать возможность организации многодневных туров с посещением других объектов Амурской области.