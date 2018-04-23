Боятся и не скрывают этого: в Совфеде пояснили, почему США требуют от России гарантий

Гарантий не вмешиваться в ход предвыборной кампании в США Россия в одностороннем порядке давать не будет. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

По его словам, Вашингтон опасается, что российская сторона сможет повлиять на ход выборов в Соединенных Штатах. Избирательная кампания стартует этой осенью.

По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрея Климова, власти США выступают со столь неуместными требованиями только потому, что боятся Россию.

«Американцы много, что заявляют, но, как правило, их высказывания лишены логики, — отмечает сенатор. — В России сейчас нет законов, которые бы санкционировали вмешательство государства в чьи-то внутренние дела. У нас ни президент, ни премьер-министр не делали подобного рода заявлений. А у них – сплошь и рядом. Выявлено 120 случаев, когда Соединенные Штаты пытались влиять на внутренние процессы в других странах. В поле их внимания попали более полусотни государств. 80% случаев власти США признали. Им бы в своем доме разобраться прежде, чем с требованиями лезть».

Андрей Климов напомнил, что вмешательство в дела других стран неприемлемо, согласно российской Конституции.

«Такие нелепые требования могут быть вызваны только одним: США нас боятся и даже этого не скрывают. Они даже в государственных документах пишут, что действия России представляют угрозу американским интересам по всему миру. Исходя из этой «опасности», власти США и выстраивают отношения с Россией. Мы выстраиваем многополярный мир, основанный на принципах устава ООН, а это — крах американской концепции, согласно которой мировым центром должен быть Вашингтон. Вот они и говорят: необходимо сдерживать Россию как минимум. А лучше — ликвидировать ее как серьезного, самостоятельного, крупного игрока. И ни будь у нас наших армии и флота, американские ракеты бы стреляли не по Сирии, а летели в сторону Москвы», — уверен политик.

Пообещать не вмешиваться в ход американской предвыборной кампании от России потребовал посол США Джон Хантсман. В российском МИД отреагировали жестко.

«Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — сказал посол по особым поручениям российского МИД Андрей Крутских в интервью газете «Коммерсантъ».

Крутских также отметил: вмешиваться во внутренние процессы США у России намерения нет.

«Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем», — резюмировал посол.

Напомним, отношения между США и Россией обострились после избирательной кампании 2016 года. Тогда власти Соединенных Штатов обвинили Москву во вмешательстве в ход предвыборной гонки. Российская сторона свою причастность отрицает.