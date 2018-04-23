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Собираются и пускают сопли: мэр Горловки сравнил жителей Донбасса и киевлян
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    Собираются и пускают сопли: мэр Горловки сравнил жителей Донбасса и киевлян

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    Собираются и пускают сопли: мэр Горловки сравнил жителей Донбасса и киевлян

    Донецк, 23 апреля. Бывшие жители Донбасса, которые успели бежать от войны в самом начале вооруженного конфликта, не должны учить соотечественников, потому что не пережили ужасов обстрелов, продолжающихся и на сегодняшний день. Таким мнением поделился мэр Горловки Иван Приходько.

    «Знаете, есть такая группа в социальных сетях, называется она «Донецкие — Киевские». Там все дончане, которые уехали в 2014-2015 годах, собираются и дружно пускают сопли. Они там рассказывают, как все было хорошо, как развивался Донецк… Город и сейчас развивается, просто он делает это в нечеловеческих условиях во время вооруженного конфликта», — сравнил соотечественников горловский градоначальник.

    Собираются и пускают сопли: мэр Горловки сравнил жителей Донбасса и киевлян

    Приходько подчеркнул, что киевляне и люди, бежавшие в украинскую столицу из Донбасса, могут лишь сострадать и плакать, но на самом деле они не понимают, что происходит, передает «ПолитНавигатор».

    «Я уже когда-то говорил, что у меня есть мечта: поставить около Киева дивизион РСЗО «Град», чтобы они поработали рядом с городом, чтобы жители услышали этот звук и понимали, что это такое, хотя бы отдаленно поняли, что такое звук перед тем, как сейчас начнут бомбить», — отметил он.

    Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили об отделении после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.

    Автор: Дана Балан
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