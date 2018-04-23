«Поступают как варвары»: в Киеве осудили США за ракетный удар по Сирии

Киев, 23 апреля. Киевляне в телеэфире поддержали президента Башара Асада, назвав его легитимным лидером Сирии и осудив нанесенный без каких-либо оснований ракетный удар по Сирии. Журналист Руслан Коцаба высоко оценил Асада, заявив, что тот «просто настоящий мужик».

Ранее телеканал RT сообщал о том, что из-за участия Франции в ракетном ударе, нанесенном коалицией США, Башар Асад отказался от врученного ему в 2001 году Ордена Почетного легиона.

«Я уверен, что сирийский легитимный лидер Асад очень достойно поступил, когда вернул французам их Орден Почётного легиона. Это мужик», — объявил журналист.

Коцаба сравнил сирийский и украинский народ, напомнив цитату Мустафы Ататюрка о том, что «спящие народы исчезают или просыпаются рабами». По мнению журналиста, если сравнивать Сирию и Украину, очевидно, что спящим является именно украинский народ.

Киевляне, которых опрашивал телеканал по поводу нанесенного коалицией США массированного ракетного удара по Сирии, в большинстве своем заявили, что удар был незаконен и лишен оснований.