«Поступают как варвары»: в Киеве осудили США за ракетный удар по Сирии
Киев, 23 апреля. Киевляне в телеэфире поддержали президента Башара Асада, назвав его легитимным лидером Сирии и осудив нанесенный без каких-либо оснований ракетный удар по Сирии. Журналист Руслан Коцаба высоко оценил Асада, заявив, что тот «просто настоящий мужик».
Ранее телеканал RT сообщал о том, что из-за участия Франции в ракетном ударе, нанесенном коалицией США, Башар Асад отказался от врученного ему в 2001 году Ордена Почетного легиона.
«Я уверен, что сирийский легитимный лидер Асад очень достойно поступил, когда вернул французам их Орден Почётного легиона. Это мужик», — объявил журналист.
Коцаба сравнил сирийский и украинский народ, напомнив цитату Мустафы Ататюрка о том, что «спящие народы исчезают или просыпаются рабами». По мнению журналиста, если сравнивать Сирию и Украину, очевидно, что спящим является именно украинский народ.
Киевляне, которых опрашивал телеканал по поводу нанесенного коалицией США массированного ракетного удара по Сирии, в большинстве своем заявили, что удар был незаконен и лишен оснований.
«Считают себя цивилизованными странами, а поступают как варвары», — объявила дозвонившаяся до студии NewsOne киевлянка.