Минстрой РФ назвал самые благоустроенные регионы страны

Москва, 23 апреля. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень назвал самые благоустроенные регионы России, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.

«Что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования», — цитирует его слова телеканал RT.

В данный момент министерство разрабатывает специальные стандарты благоустройства и стандарты развития общественных пространств, пояснил Мень.

Он также добавил, что ЖКХ находится на более высоком уровне в регионах, которые привлекают в эту сферу частных инвесторов. В качестве примера министр привел Волгоградскую область, где концессия по водоснабжению является самой крупной во всей Европе.

Ранее Минтруд РФ назвал 20 регионов с напряженной ситуацией на рынке труда.