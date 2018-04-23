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Минстрой РФ назвал самые благоустроенные регионы страны
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    Минстрой РФ назвал самые благоустроенные регионы страны

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    Минстрой РФ назвал самые благоустроенные регионы страны

    Москва, 23 апреля. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень назвал самые благоустроенные регионы России, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.

    «Что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования», — цитирует его слова телеканал RT.

    В данный момент министерство разрабатывает специальные стандарты благоустройства и стандарты развития общественных пространств, пояснил Мень.

    Он также добавил, что ЖКХ находится на более высоком уровне в регионах, которые привлекают в эту сферу частных инвесторов. В качестве примера министр привел Волгоградскую область, где концессия по водоснабжению является самой крупной во всей Европе.

    Ранее Минтруд РФ назвал 20 регионов с напряженной ситуацией на рынке труда. 

    Автор: Дима Оленин
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