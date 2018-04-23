СМИ узнали о планах «Газпрома» построить крупный газохимический комплекс на Балтике

Москва, 23 апреля. Российская компания «Газпром» намерена возвести на Балтике крупное газоперерабатывающее предприятие, объединенное с газохимическим производством. По предварительным данным, стоимость проекта оценивается примерно в 20 миллиардов долларов.

По данным газеты «Ведомости», производственный комплекс будет способен перерабатывать до 45 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Отмечается, что партнером компании по проекту выступает «Русгаздобыча». Представитель «Газпрома» в минувшее воскресенье, 22 апреля, подтвердил изданию, что в настоящее время идет проработка такого проекта.

В том случае, если начнется реализация проекта, он может стать вторым по масштабу затрат среди всех инвестиционных проектов «Газпрома» после газопровода «Сила Сибири».

Возводить комплекс будут, вероятно, под Петербургом, около Усть-Луги, пишет газета со ссылкой на собеседников. На газоперерабатывающем заводе будет производиться очистка голубого топлива от примесей, а получаемый метан будет поставляться для сжижения на «Балтик СПГ».