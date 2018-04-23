Сервис продажи подержанных смартфонов начал работу в России

Москва, 23 апреля. Создатели российского сервиса продажи подержанных автомобилей CarPrice запустили в РФ новый проект — сервис по продаже подержанных телефонов под названием SmartPrice, где можно купить подержанные престижные модели смартфонов в несколько раз дешевле, чем новые. Несмотря на то, что потребители пока что опасаются покупать подержанные аппараты, к апрелю 2017 года оборот подержанных смартфонов на SmartPrice достиг 2500 штук.

Как отмечают «Ведомости», на SmartPrice можно приобрести такие модели, как iPhone SE менее чем за 10 тысяч рублей — в то время как новый он стоит вдвое дороже — при этом покупателям доступен целый ряд цветовых решений. Как отмечают создатели сервиса Артем Большаков и Александр Черняк, покупка подержанных гаджетов на SmartPrice гораздо безопаснее, чем с рук — сервис проверяет технику при перепродаже, отказываясь принимать смартфоны, требующие серьезного ремонта.

Ранее Ura.ru писало о том, что в сибирских регионах России растет спрос на подержанные автомобили. В целом подержанных авто в России продается в 3,5 раза больше, чем новых.