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Макрон назвал «очень важную роль» США на Ближнем Востоке
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    Макрон назвал «очень важную роль» США на Ближнем Востоке

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    Макрон назвал «очень важную роль» США на Ближнем Востоке

    Париж, 23 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты Америки играют важную роль для достижения мира в различных регионах, в том числе на Ближнем Востоке.

    Как пишет Fox News, Макрон назвал Вашингтон «одним из последних игроков» на мировой арене, который вселяет «надежду на мир и многосторонность». Ранее французский лидер заявил, что возможное введение американской стороной пошлин на сталь и алюминий из Европейского союза сравнимо с торговой войной.

    Напомним, Макрон на текущей неделе посетит США с рабочим визитом. Американский лидер Дональд Трамп планирует подарить ему кусок обивки стула из Голубой комнаты Белого дома. Макрон в ответ преподнесет Трампу дуб с севера Франции.

    Макрон назвал «очень важную роль» США на Ближнем Востоке

    Автор: Анна Иванова
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