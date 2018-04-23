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Музыканты Massive Attack впервые в мире закодировали альбом в ДНК
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    Музыканты Massive Attack впервые в мире закодировали альбом в ДНК

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    Музыканты Massive Attack впервые в мире закодировали альбом в ДНК

    Лондон, 23 апреля. Музыканты британской группы Massive Attack впервые в мире закодировали свой музыкальный альбом в молекуле ДНК.

    Для реализации своей необычной идеи музыканты пригласили из Цюриха профессора Роберта Грасса. Специалист сжал альбом Mezzanine, который был записан Massive Attack 20 лет назад, до 15 мегабайт, а затем перевел его в генетический код.

    Как пояснил участник коллектива Роберт Дель Найя, обычно биологическая информация хранится в кирпичиках ДНК, а также азотистых основаниях A, C, G и T, но на диске данные представлены в виде последовательностей нулей и единиц.

    Отмечается, что пять тысяч наночастиц с зашифрованной пластинкой британской группы будут помещены в бутылку с водой. Их можно будет извлечь, расшифровать и прослушать на компьютере. Опыт планируется полностью завершить к лету этого года.

    Автор: Катерина Тимошенская
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