Музыканты Massive Attack впервые в мире закодировали альбом в ДНК

Лондон, 23 апреля. Музыканты британской группы Massive Attack впервые в мире закодировали свой музыкальный альбом в молекуле ДНК.

Для реализации своей необычной идеи музыканты пригласили из Цюриха профессора Роберта Грасса. Специалист сжал альбом Mezzanine, который был записан Massive Attack 20 лет назад, до 15 мегабайт, а затем перевел его в генетический код.

Как пояснил участник коллектива Роберт Дель Найя, обычно биологическая информация хранится в кирпичиках ДНК, а также азотистых основаниях A, C, G и T, но на диске данные представлены в виде последовательностей нулей и единиц.

Отмечается, что пять тысяч наночастиц с зашифрованной пластинкой британской группы будут помещены в бутылку с водой. Их можно будет извлечь, расшифровать и прослушать на компьютере. Опыт планируется полностью завершить к лету этого года.