Связанный с утечкой данных пользователей Facebook профессор назвал это «нормой»

Лондон, 23 апреля. Профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который передал британской фирме Cambridge Analytiсa персональные данные миллионов пользователей социальной сети Facebook полагает, что данная практика ранее считалась тривиальной, а со стороны соцсети не было никаких возмущений. Об этом передает телеканал CBS.

«Думаю, на сегодняшний день удобно пытаться представить ситуацию так, будто это какой-то особый случай, что это было мошенническое приложение, и что это совсем необычно», — подчеркнул ведущий специалист, отметив, на самом деле ранее «это было довольно обычно и нормально».

Эксперт подтвердил, что в договоре, который подписывали пользователи, применявшие его приложение, был соответствующий пункт, в котором говорилось о том, что поступающие в программу данные в будущем могут быть проданы.

Он добавил, что, хотя это и противоречит правилам Facebook, никаких возражений со стороны соцсети не последовало, передает телеканал «360».

Напомним, ранее Facebook оказался в центре скандала после публикации газеты New York Times о передаче данных социальной сети компании Cambridge Analytica.

Создателю Facebook Марку Цукeрбeргу в апреле этого года пришлось выступить на двух слушаниях законодателей США.